Arda Güler'in gidiş tarihi ve sözleşme detayları ortaya çıktı!

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Arda Güler transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Fenerbahçe taraftarının göz bebeği olan genç futbolcu için Barcelona ve Real Madrid transfer savaşına girmiş, kazanan Madrid ekibi olmuştu.

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Arda Güler, Real Madrid ile el sıkışırken serbest kalma bedeli olan 17,5 milyon Euro değil, daha yüksek bir bonservis ücretiyle transfer olmayı talep etmişti.

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Milli futbolcuyu kaptırmak istemeyen Real Madrid, 20 milyon Euro garanti ücrete ek olarak 10 milyon Euro'ya varan bir bonus pakedi ve sonraki satıştan pay ile bu transferi noktalamıştı.

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İŞTE GİDİŞ TARİHİ! Real Madrid'e bir an önce imza atmak isteyen milli futbolcunun bugün İspanya'ya gideceği öğrenildi.

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Arda Güler'in akşam saatlerinde İstanbul'dan kalkacak özel uçakla Madrid'e gideceği ve İspanya'da sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

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SÖZLEŞMESİ ALTI YILLIK! Arda Güler'in Real Madrid ile yaptıpı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

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Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Real Madrid, milli futbolcu ile altı yıllık sözleşme imzalayacak.

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TÜRKİYE DIŞINDA BİR TAKIMA KİRALANMAK İSTİYOR Real Madrid'in LaLiga'ya bildirebildiği A Takım kadrosu şu anda dolu ve Arda Güler'in önümüzdeki sezon için geleceği belirsiz.

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Milli futbolcunun Fenerbahçe'de kiralık olarak bir sezon daha geçirmesi gündeme gelse de Arda'nın Türkiye dışında bir takıma gitmek istediği belirtildi.

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İspanya'da düzenli forma şansı bulabileceği bir kulübe kiralanmayı tercih ettiği de kaydedildi.

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İSPANYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ! Arda Güler'in Barcelona'ya imza atması beklenirken son anda Real Madrid'i seçmesi, İspanyol basınında manşetlere çıktı. İşte Arda Güler'in kararının İspanyol spor basınına yansımaları...

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"MADRID, GÜLER'İ BARÇA'NIN ELİNDEN ALDI" "Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor."

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"GÜLER, MADRID'İ SEÇTİ" "Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor."

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"MADRID'DEN GÜLER TEKLİFİ" "Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti."

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"Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor."

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