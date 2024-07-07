Arda Güler: Daha ileri gidebilmeyi çok isterdik

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Millilerin genç yıldızı Arda Güler, müsabakanın son düdüğünün ardından takım arkadaşlarını tek tek teselli etti.

Arda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Ay-yıldızlı formayı giymenin çok büyük gurur olduğundan bahseden Güler, “Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceği dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz. İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bur formayı giymek en büyük gurur” ifadelerini kullandı.