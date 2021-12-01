Psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde diyabet riski daha yüksek!

Psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde, en sık görülen diyabet türü "tip 2 diyabet" riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneğinin aylık hakemli dergisi Diabetologia'da yayımlanan araştırmaya göre, psikiyatrik bozukluğu olan kişiler arasında genel nüfusa oranla daha fazla tip 2 diyabet görülüyor.
PSİKİYATRİK BOZUKLUĞU OLANLARDA DİYABET RİSKİ DAHA YÜKSEK
Danimarkalı bilim insanları öncülüğünde yapılan araştırmada, psikiyatrik bozukluğu olan bireyler arasında tip 2 diyabetin yaygınlığının ortak kırılganlığa işaret ettiği aktarılırken, bilimsel makalelerin yer aldığı dört elektronik veri tabanı incelendi.
Araştırma kapsamında şizofreni, bipolar, depresyon, madde kullanım bozukluğu, anksiyete bozukluğu, yeme bozukluğu, zihinsel yetersizlik, psikoz, demans başta olmak üzere farklı türlerdeki 11 psikiyatrik bozukluk kategorisine sahip kişileri inceleyen 245 çalışma ele alındı.
Herhangi bir bozukluğu olan kişilerin yüzde 40'ında tip 2 diyabet gözlenirken, yeme bozukluğu olanların yüzde 21'i, madde kullanım bozukluğu olanların yüzde 16'sı, anksiyete bozuklukları olanların yüzde 14'ü, bipolar bozukluk yaşayanların yüzde 11'i ve psikoz olanların yüzde 11'inde tip 2 diyabete rastlandı.
Bulgular, zihinsel engelli kişilerin diyabet olma olasılığının ise yüzde 8 olduğunu gösterdi.
Psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde diyabet riskinin genel olarak arttığı tespitine yer verilen çalışmada, oranların yaşanan yere ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebileceği vurgulandı.
Çalışmada, genel nüfus arasında tip 2 diyabet oranının yüzde 6 ila 9 olduğu da aktarıldı.
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