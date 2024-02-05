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        Haberler Dünya New York Times'tan 6 Şubat depremleri haberi: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi

        New York Times'tan 6 Şubat haberi: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi

        Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. New York Times da Gaziantep'te depreme yakalanan ve depremin ardından 4 kişi kalan 6 kişilik Karapirli ailesinin bir yıllık mücadelesini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:03
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        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
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        Türkiye, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

        Türkiye'yi sarsan bu acı günün üzerinde bir yıl geçti, New York Times da depreme Gaziantep'te yakalanan depremzede bir ailenin hikayesini yazdı.

        https://www.instagram.com/reel/C27as20Ok8A/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

        NYT'nin Ben Hubbard ve Şafak Timur imzalı haberinde, Gaziantep'teki evlerinin enkazından çıkarılan Karapirli ailesinin hayatta kalan dört üyesinin hikayesine yer verildi. Hubbard ve Timur, depremi takip eden bir yıl boyunca aileyi düzenli olarak ziyaret etti.

        ENKAZDAN NEREDEYSE 40 SAAT SONRA KURTARILDILAR

        6 kişilik Karapirli ailesi acı depremlerin ardından 4 kişi kalmıştı. 47 yaşındaki İbrahim, 35 yaşında Pınar ilk çocukları Erdem'i 2012 yılında, Enes'i 2013'te, ikizleri Elçin ve Eray'ı ise 2021 yılında kucaklarına almıştı. Ancak Türkiye'yi sarsan depremler, Karapirli ailesini çocukları Erdem ve Enes'ten ayırdı.

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        NYT haberinde şu ifadelere yer verdi;

        "Türkiye'nin güneyini harap eden depremlerin üzerinden geçen bir yılda, Karapirli ailesi iyileşmek, bir yuva bulmak ve dipsiz bir kayıp duygusuyla baş etmek için mücadele etti. 47 yaşındaki İbrahim, 35 yaşındaki Pınar ve 2,5 yaşındaki ikizleri Elçin ve Eray için 6 Şubat depreminden bu yana geçen bir yılda, travmadan travmaya hayat kurmaya yönelik acı dolu bir arayış içindeydi"

        47 yaşındaki İbrahim Karapirli, saatler sonra enkazdan çıkarıldığında bacağında çok sayıda kırık vardı, bir sene boyunca ard arda ameliyat oldu. 35 yaşındaki Pınar ise depremlerin ardından üç hafta boyunca kolunun kurtarılması için defalarca operasyon geçirdi, ancak doktorlar kolunun kesilmesine karar verdi.

        NYT haberine göre, aile bir yıl boyunca kendilerine güvenle kalacak bir ev aradı, ancak henüz kendilerini güvende hissedebildikleri bir yer bulamadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #6 Şubat
        #Deprem
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