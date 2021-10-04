Araştırmacılardan korkutan uyarı! Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu...

ABD'de Stanford Üniversitesi, Emory Üniversitesi, Wisconsin Üniversitesi ve Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların bağışıklığının 6 ay sonra azaldığını ortaya koydu.
BAĞIŞIKLIK DELTA VARYANTINA KARŞI ZAMANLA AZALIYOR MU?
Henüz hakem değerlendirmesi yapılmamış çalışmanın bulguları, Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda bağışıklığın özellikle Delta varyantına karşı zamanla azaldığını gözler önüne serdi. Bu sonuca varmak için araştırmacılar, aşının ardından 7 ay geçen ve çoğunlukla genç ve orta yaşlı 46 Pfizer/BioNTech aşısı yapılan kişilerden kan örnekleri topladı.
Bilim insanları, Delta, Beta ve Mu varyantları dahil olmak üzere belirli endişe türlerine karşı ne kadar korunduklarını görmek için katılımcılardaki hem nötralize edici antikor tepkilerine hem de T hücresi tepkilerine baktı.
Deneklerin yüzde 47'sinde, Delta varyantına karşı enfeksiyonu bloke edebilen nötralize edici antikorların, ikinci dozdan altı ay sonra tespit edilemediği belirtildi. Nötralize edici antikorlar, bağışıklık sisteminin bir virüse karşı tek savunması olmasa da, araştırmacılar SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı korunmada kritik öneme sahip olduğunu belirtti.
Diğer bir anahtar faktör olan T hücresi tepkisi. Aynı zaman diliminde bazı seviyelerin "önemli ölçüde aşağı doğru inerken, diğerlerinin önemli ölçüde farklılık göstermediğini ortaya koydu. Yazarlara göre, Pfizer aşısı olanlarda, "Bu veriler, ikinci aşılamadan 6 ay sonra SARS-CoV-2 ve türevlerine karşı antikor yanıtlarında ve T hücresi bağışıklığında önemli bir azalma olduğunu gösteriyor.
TAKVİYE DOZ KORUMAYI ARTIRIYOR
Stanford Üniversitesi'nden Bali Pulendran ve Mehul Suthar, çalışmanın, Pfizer-BioNtech aşısı ile aşılamanın, orijinal aşı suşuna karşı yüksek düzeyde antikor sağladığını ancak bu seviyelerin ilk dozdan yedi ay sonra yaklaşık 10 kat düştüğünü gösterdiğini söyledi.
Araştırmacılar, Reuters'e yaptıkları açıklamada, "Bu bulgular, ilk bağışıklamayı takiben yaklaşık 6 ila 7 ayda bir takviye dozun uygulanmasının, muhtemelen SARS-CoV-2 ve türevlerine karşı korumayı artıracağını gösteriyor" dedi.
Temmuz ayında CNBC'ye açıklamalarda bulunan Pfizer CEO'su Albert Bourla ise "Pfizer aşısının etkinliğini, ABD ve diğer ülkelerde aşılanan 44 bin kişinin değerlendirildiği, şirket tarafından finanse edilen ve henüz hakemli incelemeden geçmemiş bir çalışmaya yönelik açıklamalarda bulundu.
PFIZER CEO'SU: YETERLİ BAĞIŞIKLIK OLUŞTURDUĞUNDAN ÇOK AMA ÇOK EMİNİZ
Bourla, Pfizer'in etkinliğinin 4 ila 6 ay sonra semptomatik COVID'e karşı yaklaşık yüzde 84 olduğunu, ancak ciddi hastalığa karşı hala yüzde 97 olduğunu söyledi.
Bourla, "İyi haber şu ki, güçlendirici olan üçüncü bir dozun, Delta varyantına karşı koruma sağlamak için yeterli bağışıklık oluşturduğundan çok ama çok eminiz" dedi.
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