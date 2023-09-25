Araştırmacılar farklı aşk türlerinin vücutta hissedildiği yere göre bir harita çıkardı
Bir üniversitede araştırmacılar, insanların farklı aşk türlerini nasıl ve hangi bölgede hissettiğine dair bir harita çıkardı. 27 farklı aşk türünün tek ortak noktası; önce baş bölgesinde hissedilmesi oldu.
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Aalto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, farklı aşk türlerinin vücutta nerede hissedildiğini ve ne kadar güçlü deneyimlendiğini gösteren bir harita hazırladı.
Ekip, katılımcılara romantik aşk, cinsel aşk, ebeveyn sevgisi, arkadaşlara, yabancılara, doğaya, Tanrı'ya veya kendilerine duyulan sevgi gibi 27 farklı sevgi türünü nasıl deneyimlediklerini sordu.
Haritayı oluşturmak için araştırmacılar, çevrim içi bir anket aracılığıyla yüzlerce katılımcıdan veri topladı. Katılımcılardan her türlü sevgiyi nerede hissettiklerini göstermek için vücut siluetini renklendirmeleri istendi.
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Soldan sağa ilk sıra; tutkulu aşk, gerçek aşk, yaşama aşkı, cinsel aşk, annenin çocuğuna olan sevgisi, doğa sevgisi, karşılıklı aşk, koşulsuz aşk.
Soldan sağa ikinci sıra; arkadaş sevgisi, babanın çocuğuna olan sevgisi, evrensel aşk, ebeveyn sevgisi, komşulara duyulan sevgi, bireysel sevgi, hayvan sevgisi, kardeş sevgisi.
Soldan sağa üçüncü sıra; iyiliğe karşı olan sevgi, fedakar bir şekilde sevmek, güzelliğe duyulan aşk, Tanrı sevgisi, ahlaki sevgi, pratik aşk, yabancılara duyulan sevgi.
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Katılımcılar, aşkın türü fark etmeksizin sevgiyi önce baş bölgelerinde güçlü bir şekilde hissettiğini bildirdi. Ancak vücudun geri kalanında farklıydılar; bazıları yalnızca göğüste hissedilirken bazıları her yerde hissedildi. Sevginin en güçlü biçimleri tüm vücutta hissediliyordu.
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Araştırmayı koordine eden filozof Pärttyli Rinne, sevginin tüm farklı türlerinin baş bölgesinde hissedilmesinin ekibin ilgisini çektiğini söylüyor, "Daha güçlü deneyimlenen aşk türlerinden daha az deneyimlenen aşk türlerine geçtiğimizde, göğüs bölgesindeki duyular zayıflıyor. Örneğin yabancılara duyulan sevgi veya bilgelik, bilişsel bir süreçle ilişkili olabilir."
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Rinne ayrıca aşkta kültürel farklılıklar olduğunu ve çalışma grubunun demografik yapısının aşk deneyimiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. "Aynı çalışma son derece dindar bir toplulukta yapılsaydı, Tanrı sevgisi tüm sevgiler arasında en güçlü şekilde deneyimlenen sevgi olabilirdi."
Kaynak: Detaylar, Aalto Üniversitesi'nin 2022 tarihli makalesinden alınmıştır.