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        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli, 34'üncü yaşını 'Deha' setinde kutladı - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli, 34'üncü yaşını 'Deha' setinde kutladı

        SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Deha'nın başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, 34'üncü yaşını sette karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:29
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          Aras Bulut İynemli, şu sıralar SHOW TV'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanan 'Deha' adlı dizinin çekimleri için kamera karşısında bulunuyor.

        • 2

          25 Ağustos'ta 34'üncü yaşına giren Aras Bulut İynemli, doğum gününü sette kutladı.

        • 3

          Doğum günü için yapılan pastayı üfleyen Aras Bulut İynemli objektif karşısında bu pozu verdi.

        • 4

          Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, Umut Aral'ın yönettiği Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Deha'nın çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlandı.
          Oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu'nun (çocuk oyuncu) yer aldığı dizinin çekimlerine İstanbul'da devam ediliyor.

        • 5

          'DEHA'NIN KONUSU NEDİR?

          'Deha', biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikâyeyi ekranlara taşıyacak.

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