"İÇTEN DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"



"İçten ve samimi doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim."diyen ünlü oyuncu, gönderisinde, "Hepiniz beni çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı.