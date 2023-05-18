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'Aranjuez Kralı' Milos Karadaglic CSO Ada Ankara'da

Giriş: 18.05.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
'Aranjuez Kralı' Milos Karadaglic CSO Ada Ankara'da

Günümüzün en önemli gitar virtüözlerinden biri olarak kabul edilen ve Rodrigo’nun Gitar Konçertosu'na getirdiği yorumla dinleyenlerin beğenisini kazanan Milos Karadaglic, 20 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da olacak

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John Williams ve Julian Bream gibi efsane olmuş isimlerle beraber gelmiş geçmiş en iyi gitar virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Grammy ödüllü Milos Karadaglic, 20 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da konser verecek. Sanatçıya Orhun Orhon yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Konserin ilk yarısında Rodrigo’nun Gitar Konçertosu’nu (Concierto de Aranjuez) seslendirecek olan Milos Karadaglic, ikinci yarıda ise anlatımlı solo gitar resitaliyle kulakların pasını silecek.

Dünyanın dört bir yanındaki konser salonlarında ve büyük festivallerde dinleyici karşısında çıkan Milos Karadaglic, çok satan kayıtlarıyla sürekli olarak müzik listelerinin zirvesinde yer aldı.

Mediterraneo ve Latino albümleriyle büyük başarıya ulaşan Karadaglic, 2014 yılında Londra Filarmoni Orkestrası ve Yannick Nézet-Séguin ile Rodrigo'nun konçertolarını kaydetti.

Sunday Times’ın 'Aranjuez Kralı' lakabını verdiği sanatçı, 2016 yılında çıkardığı albümü Blackbird – The Beatles Album ve 2019'da çıkan beşinci stüdyo albümü Sound of Silence ile dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Konser programı şu şekilde:

Joaquín Turina: La Oración del torero (yaylı çalgılar orkestrası için) Op. 34 (1925)
Joaquín Rodrigo: Gitar Konçertosu "Aranjuez"

Ara

Milos Karadaglic Solo Gitar Resitali:
H. Villa-Lobos:Prelude No. 1, 3, 5
Mathias Duplessy: Amor Fati
Harold Arlen:Over the Rainbow (Düzenleme: Tōru Takemitsu)
Isaac Albeniz: Asturias

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