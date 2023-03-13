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Dolandırıcılık şüphelisinin üzerinden 217 bin 800 TL çıktı

Kırklareli'nde "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 12 kaydı bulunan H.Ç., polisin sıkı takibi ile yakalandı. Son olarak bir kişiyi 98 bin TL dolandırdığı belirlenen H.Ç.'nin üzerinde 217 bin 800 TL ele geçirildi

Giriş: 13.03.2023 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
Aranan dolandırıcı 217 bin TL ile yakalandı
DHA

Kırklareli'nde, dolandırıcılık şüphelisi H.Ç., 217 bin 800 TL ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna karıştığını belirlediği H.Ç.'yi teknik takibe aldı.

Bankalar Caddesi'nde tespit edilen H.Ç., polisi görünce kaçmaya başladı. H.Ç., polisin sıkı takibi ile yakalandı. H.Ç.'nin üzerinde poşet içerisinde konulmuş 217 bin 800 TL ele geçirildi.

İncelemede, H.Ç.'nin son olarak İ.Ç. adlı bir kişinin 98 bin TL'sini dolandırdığı belirlendi. 12 suç kaydı bulunan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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