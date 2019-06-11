Olay gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Asmalı Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan İbrahim Çoban'a ait eve akşam saatlerinde Y.E. tarafından ateş açıldı. Ateş açıp kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri kısa süren kovalamacanın ardından aracı Toptancılar kavşağında durdurdu.

Sürücü Y.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 6 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve bol miktarda fişek ile 6 bıçak ele geçirildi. Araç Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.

DHA'nın haberine göre; ateş açılan evin yan tarafında bulunan ve Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Yakup Çoban´a ait evin de geçen yıl Haziran ayında kurşunlandığı öğrenilirken, polis iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.