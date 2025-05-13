Araçtan atıldı, baygın bulundu!
Aksaray'da bir otomobilden atılan 44 yaşındaki Ahu T. kaldırımda baygın halde bulundu. Feci olayda Ahu T. tedavisinin ardından yakınlarına teslim edilirken, otomobilin bulunması için çalışma başlatıldı
Aksaray'da otomobilden atılan, kaldırım kenarında baygın bulunan Ahu T. (44), ambulansta müdahale edildikten sonra yakınlarına teslim edildi.
DHA'nın haberine göre olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Ahu T., sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilden kaldırım kenarına atıldı.
Sürücü hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Ahu T., ambulansta yapılan müdahalesinin ardından çağrılan yakınlarına teslim edildi.
Polis, çevredekilerin verdiği plaka üzerinden yola çıkarak, Ahu T.'nin atıldığı otomobilin bulunması için çalışma başlattı.