Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Araçtan atıldı, baygın bulundu! | Son dakika haberleri

        Araçtan atıldı, baygın bulundu!

        Aksaray'da bir otomobilden atılan 44 yaşındaki Ahu T. kaldırımda baygın halde bulundu. Feci olayda Ahu T. tedavisinin ardından yakınlarına teslim edilirken, otomobilin bulunması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçtan atıldı, baygın bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksaray'da otomobilden atılan, kaldırım kenarında baygın bulunan Ahu T. (44), ambulansta müdahale edildikten sonra yakınlarına teslim edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Ahu T., sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilden kaldırım kenarına atıldı.

        Sürücü hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Ahu T., ambulansta yapılan müdahalesinin ardından çağrılan yakınlarına teslim edildi.

        Polis, çevredekilerin verdiği plaka üzerinden yola çıkarak, Ahu T.'nin atıldığı otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Habertürk Anasayfa