Araçlar alev alev yandı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Dün gece İstanbul Bahçelievler'de yangın dehşeti yaşandı. Çöp konteynerinden yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı. Hatta binaların 2'nci katına kadar ulaştı. Mahalledeki kabus anları telefon kamerasına yansıdı.
Giriş: 28.03.2025 - 20:21 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:21
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Dün gece İstanbul Bahçelievler'de yangın dehşeti yaşandı.
Çöp konteynerinden yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı.
Hatta binaların 2'nci katına kadar ulaştı.
Mahalledeki kabus anları telefon kamerasına yansıdı.
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