Aracıyla yol zannedip girdiği merdivenlerde asılı kaldı

"CANA DA ZARAR GELEBİLİRDİ"

Çevre sakinlerinden Hamit Osmanoğlu ise yola levha konulması gerektiğini belirterek, 'İnsanlar burayı tam olarak bilmiyor. Bazen trafik sıkışık olduğunda insanlar burayı kullanıyor ve büyük problem ortaya çıkıyor. Bunun düzeltilmesi yetkililer tarafından ricamızdır. Çocuklarım görmüş, 'Merdivenden inmek isteyen bir araç var onun videosunu sana atacağız’ dedi. Görünce haliyle çok üzüldüm. Malına zarar gelmiş daha da kötüsü olabilirdii cana da zarar gelebilirdi. Diyeceğim tek şey; buraya bir levhanın konulması" diye konuştu.