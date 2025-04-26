Aracının içine giren yılanı böyle uğurladı: "Bir daha gelme arkadaşım"

Aracının içine giren yılanı böyle uğurladı: "Bir daha gelme arkadaşım"

Düzce'de pikap aracın içine giren yılan uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Doğal hayata bırakılan yılanı araç sahibi, "Hadi güle güle bir daha gelme arkadaşım" diyerek uğurladı.

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Olay Kazukoğlu mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede inşaat şantiyesine malzeme getiren Orhan Kılıç, aracının bagaj kısmında bir yılan olduğunu fark etti. Durumu 112 acil çağrı merkezine ileten Kılıç'ın yardımına Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri koştu.

3530. Sokak üzerinde ki şantiyeye gelen ekipler pikap aracın bagaj kısmında yılanı çıkartmak için çalışma başlattı. Delikler arasında sürekli hareket ederek kaçan yılanı kurtarmak için itfaiyeciler uzun uğraş verdi. Bir türlü yılan çıkartılamayınca pikabın bagaj kısmı sökülmeye başlandı.

Yapılan çalışmalar sonrasında bagaj kısmında plastik aksam sökülünce yılan İtfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden alındı. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan bölgede doğal ortamına salınırken, araç sahibi "Bir daha gelme arkadaşım" diyerek tebessüm ettirdi.

Aracında yılan olduğunu fark edince ekiplerden yardım istediğini belirten Orhan Kılıç, "Aracıma yılan girdi. 112'yi arayıp bilgi verdim ve Düzce itfaiyesi geldi. Arkadaşlar çalışma yapıyorlar. Yerini tespit ettik. Delikten içeride olduğunu görüyoruz. Bir şekilde onu oradan çıkartmaya çalıştık. Hayvanın zarar görmemesi için araçta bazı parçaları bazı aksamları sökmemiz gerekiyordu. Söktük ve hayvanı bulunduğu yerden çıkartıp doğal hayata saldık" şeklinde konuştu.