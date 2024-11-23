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        Haberler Yaşam Aracın altında 850 km'lik yolculuk Çankırı'da son buldu

        Aracın altında 850 km'lik yolculuk Çankırı'da son buldu

        Erzurum'da aracın altına giren kedi yavrusu, yaklaşık 850 kilometrelik yolculuktan sonra Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:32 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:32
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        Aracın altında 850 km'lik yolculuk!
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        Mehmet Karakaya, hafif ticari aracıyla Erzurum'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Karakaya, Çerkeş'e yaklaştığında aracından kedi sesi geldiğini fark etti.

        Bunun üzerine yardım istemek için ilçe merkezine giren Karakaya, Karayolları Çerkeş Bakımevi Şefi Erol Yazı ile karşılaştı.

        Çerkeş İtfaiyesine giderek durumun anlatılması üzerine itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kedi, aracın yakıt deposu bölümünde bulunarak çıkarıldı.

        Erzurum'dan beri aracın altında seyahat ettiği tahmin edilen ve "Dadaş" ismi verilen kedi, Karayolları Çerkeş Bakımevi personeli tarafından sahiplenildi.

        Karakaya, yolda müziğin sesini kıstığında araçtan gelen kedi sesini fark ettiğini söyledi.

        Yardım için Çerkeş İtfaiyesine geldiğini belirten Karakaya, kedinin kurtarılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Çerkeş Bakımevi Şefi Erol Yazı da Karakaya'nın kendisinden yardım istemesi üzerine itfaiyeye giderek kedinin kurtarılmasını sağladıklarını anlattı.

        İtfaiye personeli Emre Bal ise kedinin aracın altında derinlere gittiğini ifade ederek, "Deponun üstüne kadar gitmiş kedi. Muhtemelen Erzurum'dan Çerkeş'e kadar seyahat etti. Burada ekipmanlarımızla kediyi kurtardık. Erol Bey de kedinin bakımını üstlendi. Erzurum'dan bir misafirimiz oldu" dedi.

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        #KEDİ
        #Erzurum
        #Çankırı
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