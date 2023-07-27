Araç içerisinde ölü bulundu

Araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Trabzon'da, vatandaşlar bir kişiyi araçta kanlar içinde gördü. İhbar üzerine gelen ekiplerin kontrolünde silahla vurulduğu belirlenin kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Aydınköy Mahallesi yolunda vatandaşlar bir kişiyi araç içerisinde kanlar içinde gördü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Musa Ertuğral (32) olduğu belirlenin kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin araçta ve çevrede yaptığı incelemelerin ardından Musa Ertuğral'ın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.