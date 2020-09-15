Restoranların yemek listelerinde, gözümüze ilk arabiata soslu makarna çarpıyor. Önümüze penne makarnanın hafif acılı bir sosa bulanmış haliyle gelen arabiata soslu makarnayı, büyük bir iştahla yiyoruz. Evinizi, bir İtalyan restoranına ya da lezzetli makarnalar yapan bir cafeye dönüştürmek için gelin hep beraber arabiata soslu makarna yapımına geçelim.

Arabiata Soslu Makarna İçin Gereken Malzemeler:

1 paket penne makarna

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Sosu İçin;

5 adet büyük boy domates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kurutulmuş chili biberi

10 adet fesleğen yaprağı

1 adet küp şeker

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

2 çay kaşığı tuz

Arabiata Soslu Makarna Yapılışı:

Sosunuzun malzemelerini hazırlayarak işe başlayın.

Domatesleri iyice yıkayın ve rendeleyin.

Soğanlarınızı da aynı boyutlarda minik minik doğrayın.

Sarımsakları hafifçe ezin ve doğrayın.

Kurutulmuş chili biberini sıcak suyun içinde bir miktar bekleterek, yumuşamasını sağlayın.

Hafifçe yumuşayan biberi minik boyutlarda doğrayın.

Fesleğenleri de ince ince kıyın.

Bu sırada tencerenin içerisine su ilave edin.

Su kaynayınca yağ, tuz ve makarnayı ekleyin.

Makarna pişerken bu sırada sosunuzu hazırlamaya başlayın.

Sos tenceresinin içerisine zeytinyağı ve soğanları alarak, kavurmaya başlayın.

Ardından sarımsakları ve biberi ilave edin.

Bu sırada küp şekeri de ekleyin.

Şeker eridiğinde domatesleri ekleyin.

Sosunuzun kıvam almaya başladığında son olarak fesleğenlerini ekleyin.

Kıvamını dilediğiniz gibi pişirdiğiniz makarnayı süzün.

Ara sıra karıştırarak bekletin.

Sosunuzun içerisine baharatları ve tuzu ekleyin.

Ocaktan alın.

Bir tencerenin içerisine makarna ve sosu ekleyin.

İyice karıştırın.

Sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Makarnanızı süzdükten sonra soğuk suyun altına bırakmayın.

Soğuk suyla şokladığınız takdirde, sosunun tam olarak makarnanın içerisine çekmemesine neden olur.

Dilerseniz üzerine istediğiniz herhangi bir peyniri rendeleyerek, serpebilirsiniz.