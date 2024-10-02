Ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile 2024 2025 ara tatil takvimi paylaşıldı
Yeni eğitim dönemi 9 Eylül'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ilk ara tatil Kasım ayında, ikinci ara tatil ise Nisan ayında uygulanacak. Peki ara tatil ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takviminde ara tatil tarihleri duyuruldu. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. Peki ilk ara tatil ne zaman?
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KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024?
Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre birinci dönem, 9 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
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15 TATİL (SÖMESTR TATİLİ) NE ZAMAN 2024?
Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.
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