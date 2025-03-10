Ara tatil ne zaman? MEB Ara tatil ve yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, okulların kapanış tarihi ve karne günü heyecanla bekleniyor. Uzun ve yoğun geçen bir akademik yılın ardından öğrenciler, dinlenmek ve keyifli bir yaz geçirmek için sabırsızlanıyor. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlayacak? Karne günü hangi tarihe denk geliyor?