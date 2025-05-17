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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Ara Güler'in hayatı Merhaba filmiyle beyazperdeye taşınıyor

        Ara Güler'in hayatı Merhaba filmiyle beyazperdeye taşınıyor

        Türkiye'nin görsel hafızasına fotoğraflarıyla yön veren usta sanatçı Ara Güler'in hayatı beyazperdeye taşınıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:30
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        Ara Güler'in hayatı Merhaba filmiyle beyazperdeye taşınıyor
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        Sanatıyla İstanbul'u, Anadolu'yu ve Türkiye'nin insanlarını dünyaya tanıtan, dünyayı da çektiği fotoğraflar ve gerçekleştirdiği röportajlarla Türkiye'ye aktaran Ara Güler'i anlatacak film, Merhaba başlığıyla izleyiciyle buluşacak.

        Film, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı film prodüksiyonu olma özelliği taşıyor.

        Aynı zamanda film, iki ülke arasında dostluk ve kültürel işbirliğinin simgesi olarak sinema dünyasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor.

        Bu yıl 78. kez düzenlenen 2025 Cannes Film Festivali kapsamında Marche du Film bölümünde tanıtılacak olan proje, Kara Kedi Film ve Luys Media işbirliğiyle geliştirilirdi.

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        Ermenistan'daki yapım ortakları ise Anso Film ile yapımcılar Ani Galstyan ve Hovhannes Galstyan olarak açıklandı.

        Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ela Alyamaç ve Aren Perdeci üstleniyor. İkili, senaryo çalışmalarına bizzat Ara Güler'in sağlığında ve onun isteği doğrultusunda başlamıştı.

        Senaryo geliştirme ve arşiv çalışmaları ise Doğuş Grubu'na bağlı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde titizlikle yürütülmüştü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje, TRT 12 Punto'da da ünlü yönetmen Pawel Pawlikowski'nin jüri başkanlığı yaptığı seçkide ön alım ödülüne layık görülmüştü.

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        #Ara Güler
        #Merhaba filmi
        #Ara Gülerin hayatı
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