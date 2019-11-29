29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Serik ilçesinde apseli diş çekimi sonucu ölen 39 yaşındaki Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı. Savcı gözetiminde mezardan çıkarılan Ay'ın cenazesi morga götürüldü.
DHA'nın haberine göre, Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın, diş çekimi sonrası apse oluştuğu, boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından da kalp masajı yapıldı. Durmuş Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
'SEYYAR DİŞÇİ' YAKALANIP, TUTUKLANDI
Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikâyetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri Arslan'ın yerini tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla Hüseyin Arslan gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Arslan, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
BABASINDAN KALMA KERPETENLE ÇEKMİŞ
Hüseyin Arslan, ifadesinde, yaklaşık 20 yıldır Serik'te oturduğunu, ilkokul mezunu olduğunu ve babası Nahsen Arslan'ın yıllardır diş çekimi işleri yaptığını, bu işi de babasından öğrenip, sürdürdüğünü söyledi. Durmuş Ay'ı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını ve ailecek görüştüklerini anlatan Hüseyin Arslan, Durmuş Ay'ın kendisini telefonla aradığını ve dişini çekmesini istediğini, bunun üzerine Ay'ın iş yerine gittiğini, babasından kalma diş çekme kerpeteni ve eczaneden aldığı lokal sprey uyuşturucuyu da yanında götürdüğünü aktardı.Hüseyin Arslan, ifadesinde iddiaları yalanladı
Spreyi sıktıktan sonra 5 dakika beklediğini, daha sonra getirdiği kerpetenle Durmuş Ay'ın sadece sol alttaki sallanan azı dişini çok uğraşmadan çektiğini kaydeden Hüseyin Arslan, diş çekiminden sonra Durmuş Ay'ın ağzından kan gelince tuzlu su ile gargara yaptırdığını, kan durduktan sonra da kendisine hastaneye giderek ağrı kesici ve antibiyotik almasını söylediğini belirtti. Arslan, diş çekimi sırasında sadece ikisinin olduğunu, olayı başka kimsenin görmediğini aktardı.
DIŞ SAYISINI DA YALANLADI
24 Kasım Pazar günü Durmuş Ay'ın çocuklarından birinin kendisini aradığını, babasının rahatsızlandığını ve kendisine 'hastaneye götürelim' dediğini söyleyen Hüseyin Arslan, kendisinin ilçe dışında olduğu için gelemeyeceğini ve hastaneye gitmelerini söylediğini ifade etti.
25 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde bu kez Durmuş Ay'ın kendisini aradığını, rahatsızlandığını ve kendisini hastaneye götürmesini istediğini, yanında bir akrabasıyla gelerek hastaneye götürdüklerini ve müdahale edildiğini anlatan Arslan, o sırada eşi ve çocuklarının kendisine 'Senin yüzünden öldü, sebebi sensin' diyerek tepki gösterdikleri söyledi. Sonra hastaneden ayrıldığını, ertesi sabah da Durmuş Ay'ın öldüğünü öğrendiğini aktaran Hüseyin Arslan, kendisinin 5 diş değil, sadece 1 diş çektiğini, dişi çekmeden önce kerpeteni dezenfekte ettiğini, Durmuş Ay'dan para almadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.
OTOPSİ YAPILMASINA KARAR VERİLDİ
İlk etapta ölümü normal görülen Durmuş Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz tarafından Serik Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan şikayet sonrası soruşturma başlatan savcılık, Durmuş Ay'a otopsi yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine Durmuş Ay'ın Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kocadayılar Mezarlığı'ndaki kabri bugün açıldı. Cumhuriyet savcısı gözetiminde, jandarma ve olay yeri ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlık ekiplerinin katıldığı işlemi Durmuş Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz ve diğer yakınları da takip etti. İş makinesiyle açılan mezardan Durmuş Ay'ın cenazesi çıkarıldı ve cenaze aracına konularak otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!