Apple için vergi kaçırma iddiası!

Japonya’nın Nikkei Gazetesi’nin haberine göre Apple Japonya’nın vergiden muaf satışlarla toplamda 13 milyar yen (98 milyon dolar) satış yaptığı vurgulandı. Nikkei, bazı Apple mağazalarında yabancı müşteriler tarafından toplu iPhone satın alımlarının keşfedildiğini ve aynı anda yüzlerce telefon satın alan bir kişiyi içeren en az bir işlem yapıldığını belirtti.

Japonya, altı aydan az kalan turistlerin %10 tüketim vergisini ödemeden ürün satın almalarına izin veriyor, ancak muafiyet yeniden satış amacıyla yapılan alımlar için geçerli değil. Bu da normal şartlarda toplu alımlarda bu işlemin kullanılmasının önüne geçiyor.

Açıklamaya göre, Apple Japonya'dan 13 milyar yen (98 milyon dolar) ek vergi alınması gündemde. Bunun sebebi ise iPhone'ların ve diğer Apple cihazlarının ‘yanlışlıkla’ tüketim vergisinden muaf tutulan yabancı turistlere toplu satışı olarak belirtiliyor.

Nikkei'ye göre, Apple Japonya'nın değiştirilmiş bir vergi beyannamesi verdiğine inanılıyor. Tokyo vergi dairesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.