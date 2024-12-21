AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım başladı. 21-22 Aralık tarihinde gerçekleşen 1. Dönem açık lise sınavları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken sınav sonucu sorgulama ekranı sık sık öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?