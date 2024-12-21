AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınavları bu hafta sonu gerçekleşiyor. Liseyi açıktan bitirmeye çalışanlar AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım başladı. 21-22 Aralık tarihinde gerçekleşen 1. Dönem açık lise sınavları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken sınav sonucu sorgulama ekranı sık sık öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL SINAV TARİHLERİ 1.DÖNEM
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.
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