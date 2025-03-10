AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2025 AÖL sınav giriş yerleri yayınlandı mı?

AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL sınavlarında öğrencilere, her ders için 10 soru sorulacak ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri yayınlandı mı?