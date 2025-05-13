Açık Lise 3. dönem sınavlarına dair araştırmalar hız kazandı. İlk iki dönemin sınav süreci tamamlandıktan sonra gözler 3. dönem oturumlarına çevrildi. Öğrenciler şimdi ise “AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?” ve “Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman olacak?” sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan güncel sınav takvimi…