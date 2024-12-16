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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024: Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri nereden öğrenilir? 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?

        AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024: 1. Dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

        Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınav tarihleri MEB duyurusu ile belli oldu. Böylece ''2024-2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrencilerin katılım sağlayacağı 1. Dönem sınavları Aralık ayında düzenlenecek. AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 ziyaretleri hız kazandı. Konu ile ilgili MEB duyuruları yakın takibe alındı. Peki, AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri takvimi ve sınav yerleri sorgulama sayfası…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 08:57 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:31
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        • 1

          AÖL 1. Dönem sınavları Aralık ayında toplam 3 oturumda yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınav tarihleri yaklaşırken AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, AÖL 1. Dönem sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı…

        • 2

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.

        • 3

          AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAV GÜNÜ VE SAATİ

          1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

          2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

          3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

        • 4

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

          AÖL sınav kılavuzunda sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih hakkında bilgi verildi. Buna göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 Pazartesi günü erişime açılacak.

          Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

          AÖL SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden ilan edilecek.

          Öğrenciler, sonuçlarını öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

          AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          MEB'DEN AÇIK LİSE DERS GEÇME NOTU KARARI

          Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltildi.

          Yeni düzenleme ile açık öğretim okullarına ait yönetmelikler güncellenip birleştirildi ve açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip liselerine ilişkin çatı bir yönetmelik hazırlandı.

        • 7

          Buna göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerde 45 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olması için açık öğretim ortaokulunda, Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar o dersten başarılı sayılacak.

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