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        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınav tarihleri belli oldu! AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB açıkladı: 2024-2025 AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman, saat kaçta?

        AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte güncel AÖL sınav tarihleri

        AÖL sınavlarının yeni dönemde ne zaman yapılacağı şimdiden araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için tarihler açıklandı. Paylaşılan takvim kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavlarının hangi günlerde yapılacağı netlik kazandı. Ülke genelinde 81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde düzenlenecek olan sınavlar için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. İşte AÖL sınavları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 19:41 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:41
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        • 1

          AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. İşlem süreci sonrasında, gözler sınav takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

        • 2

          AÖL SINAV TAKVİMİ

          Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

          1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

          2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

          3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

        • 3

          AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?

          Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

          AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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