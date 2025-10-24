AÖL sınavları ayın kaçında yapılacak? AÖL sınav takvimi belli oldu!
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yakın zamanda yapılacak sınavların tarihlerini ve oturum bilgilerini açıkladı. Lise eğitimini uzaktan sürdüren öğrenciler, bu yılki sınavların çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. İşte detaylar...
Binlerce AÖL öğrencisi için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Gözler şimdi Aralık ayında yapılacak sınavlara çevrilirken, adayların en çok merak ettiği soru ise “Bu yıl sınavlar online mı, sınıf ortamında mı yapılacak?” oldu. İşte soruların yanıtları...
1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.