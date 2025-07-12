AÖL sınav giriş belgesi belgesi sorgulama: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı günler kala AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile AÖL 3. dönem sınav tarihleri netlik kazandı. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?" İşte 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
- 1
AÖL 3. dönem sınavları için çalışmalarına hız veren öğrenciler, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Üç oturumda gerçekleşecek sınavlarda, adaylara her bir oturum için 100 (yüz) dakika süre verilecek. Sınavlar, her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?" İşte 2025 AÖL 3. dönem sınav takvimi...
- 2
AÖL GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav Giriş Belgeleri 14 Temmuz'da yayınlanacak
MEB'in kılavuzuna göre, AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte kendi sistemlerinden giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.
Açık Öğretim Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Belgenin üzerinde mutlaka güncel bir vesikalık fotoğraf bulunması gerekiyor. Fotoğrafsız belgeler geçersiz sayılacak ve bu durumdaki öğrenciler sınava alınmayacak.
- 3
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem sınavları, 19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar günleri yapılacak. Sınavlar şu şekilde planlandı:
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi saat 10.00
2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi saat 14.00
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar saat 10.00
Sınavlar, Türkiye genelindeki merkezlerle birlikte belirlenecek yurt dışı sınav noktalarında da eş zamanlı uygulanacak.
-