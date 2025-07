AÖL 3. dönem sınavları için çalışmalarına hız veren öğrenciler, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Üç oturumda gerçekleşecek sınavlarda, adaylara her bir oturum için 100 (yüz) dakika süre verilecek. Sınavlar, her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?" İşte 2025 AÖL 3. dönem sınav takvimi...