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        Haberler Dünya Zelenskiy'den ABD açıklaması | Dış Haberler

        Zelenskiy'den ABD açıklaması

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'den silah tedarikinin tekrar başladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:23
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        "ABD'den silah tedariki başladı"
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'den silah tedarikinin tekrar başladığını bildirdi.

        Pentagon'un bazı mühimmatların sevkiyatını durdurduğu bildirilmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin bir bilgisi olmadığını ifade etmişti.

        ABD'nin Ukrayna'ya, ek Patriot hava savunma sistemi sevk edeceği iddia edilirken, Zelenskiy, Almanya ve Norveç'in savunma sistemlerinin alımını finanse edeceğini belirtmişti.

        HARKİV AÇIKLAMASI

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv kentine düzenlediği hava saldırısında bir doğumhanenin de hedef alındığını kaydederek, içindeki birkaç kişinin yaralandığını bildirdi.

        Zelenskiy Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusların bugün ülkesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

        Harkiv kentine düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, bir doğumhanenin de hedef alındığını ve buradaki "birkaç kişinin" yaralandığını kaydetti.

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        Zelenskiy mesajında, "Yaralılar arasında doğum hastanesindeki kadınlar da var. Doğum yapan kadınlar, ameliyat yapılan kadınlar var." ifadesini kullandı.

        Rus ordusunun ayrıca Odessa, Sumi, Mıkolayiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik de saldırılar gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, "Ruslar insansız hava araçları, füzeler ve hava bombalarıyla sürekli saldırıyor." sözlerine ekledi.

        Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ruslar ülkeye toplam 79 adet İHA ile saldırdı.

        Açıklamada, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince 44 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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