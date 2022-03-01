Açıköğretim lisesi öğrencilerinin heyecanla beklediği Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. AÖL sınavlarının online gerçekleşeceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. AÖL sınavları çevrimiçi olarak 10 gün boyunca devam edecek. AÖL sınavı için kayıt yenileyen öğrenciler sınav giriş ekranını araştırıyor. MEB AÖL giriş adresleri yeni itibarıyla değişmişti. İşte AÖL giriş ekranı ve 2. dönem sınavları ile ilgili merak edilenler...