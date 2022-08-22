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AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırmaları son günlerde hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Açık Lise'de eğitim gören adayların gözü 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk dönem kayıt tarihlerine çevrildi. İşte, Açık Lise sınav takvimi ve sınav tarihleri ile AÖL kayıt takvimi...

22.08.2022 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Açık Lise sınav takvimi ile AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. ''AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi ne zaman?'' araştırmaları hız kazanırken 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri için MEB'den gelecek açıklama bekleniyor. Geçtiğimiz sene 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan  kayıt yenileme başvurularının bu yıl hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. İşte, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi...

  • AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    "Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır." ifadeleri ile AÖL sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

    AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AÖL EK SINAV VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos tarihleri arasında uygulanan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.

  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olacağına yönelik bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

  • Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

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