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AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman başlıyor? 2022-2023 MEB takvimi ile Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman yapılacak ve kayıt tarihi açıklandı mı?

Açık Lise kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak? AÖL kayıt tarihleri belli oldu mu?

AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihi yeniden gündeme geldi. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlangıcına kısa bir süre kalması nedeniyle "Açık Lise kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman başlıyor?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri hakkında merak edilenler...

18.08.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri liseyi açıktan okuyan öğrenciler ve öğrenci olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi Açık Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oluyor.  Peki Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak?  İşte AÖL kayıt tarihleri hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

  • AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

    AÖL kayıt tarihleri henüz belli olmadı. MEB tarafından açıklanacak Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri netlik kazanacak. 

  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır ve para yatıran öğrencinin öğrencilik durumu ertesi gün aktif duruma geçmektedir.

    Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

    Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç); Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.

  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

    Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

  • KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

    İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

    a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

    İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

    * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

    * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

    * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

    * Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

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