Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL kayıt yenileme takvimi 2025 2026: Açıköğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor, kayıtlar nasıl yenilenir ve ücreti ne kadar?

        2025 2026 Açıköğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor, kayıtlar nasıl yenilenir ve ücreti ne kadar?

        Açıköğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Liseyi açıktan bitirmek isteyenler AÖL kayıt yenilemelerini tamamlamak zorunda. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemi sonrası sınavlara katılım sağlanabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihi, ücreti, ders seçimi gibi detaylar belli oldu. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor, kayıtlar nasıl yenilenir ve ücreti ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 09:20 Güncelleme: 26.09.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖL kayıt yenileme işlemleri için son güne gelindi. Henüz kayıtlarını yenilememiş olan adaylar AÖL kayıt yenileme yapmadan önce kayıt ücretini ödemeli. Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden herhangi bir ödeme alınmayacak. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, 2025-2026 Açıköğretim AÖL sınav tarihlerine ilişkin bilgiler

        • 2

          AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

          Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Eylül’de başlamıştı. Adaylar, işlemlerini 26 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar e-Devlet, banka ödeme kanalları ve MEB’in ilgili sayfaları üzerinden tamamlayabilecek.

          AÖL KAYIT ÜCRETİ 2025

          Kayıt ve kayıt yenileme ücreti bu yıl için 400 TL olarak belirlendi. Ödemeler; odeme.meb.gov.tr adresinden, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’ın ATM, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden ise herhangi bir ödeme alınmayacak.

        • 3

          AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

          2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem yazılı sınav oturumları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

          1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – Saat 10.00

          2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – Saat 14.00

          3..Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar – Saat 10.00

          SINAV GİRİŞ BELGELERİ

          Adaylar, sınav giriş belgelerine şu tarihlerden itibaren erişebilecek: Belgeler aolweb.meb.gov.tr adresinden alınabilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa