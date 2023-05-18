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AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2023 MEB takvimi ile Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2023 Açık Lise 3. dönem kayıt yenilemen nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme 16 Mayıs 2023 itibarıyla başladı. Kayıt işlemleri devam ederken "AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman?" sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzlar ile Açık Lise kayıt yenileme ücreti de belli oldu. İşte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri hakkındaki detaylar haberimizde...

Giriş: 18.05.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının da açıklanmasıyla gözler kayıt yenileme işlemlerine çevrilmişti. MEB takvimi ile AÖL kayıt yenileme tarihleri de kesinleşti. Takvime göre; Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs günü başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte konuya dair detaylar...

  • AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

    Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs tarihinde başlayıp 23 Haziran 2023 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59'da kapanacak.

  • AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Kayıt yenileme kılavuzunda başvuruların nasıl yapılacağı anlatıldı. AÖL kayıt yenileme kılavuzunda süreç;

    "Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

  • Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır." sözleriyle ifade edildi.

  • AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

    Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için “sınav katılım ücretini” ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

  • 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara

    yatırılacak. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt  yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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