Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB takvimi ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

        AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama 2025: Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde toplam üç oturumda düzenlendi. Sınav soruları ve cevapları 26 Mart 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. Gözler ise 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihine çevrildi. AÖL sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacak. Peki, MEB takvimi ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 14:04 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler için 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde tamamlandı. Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte AÖL sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Açık Lise sınav sonuçlarını aolweb.meb.gov.tr adesinden öğrenebilecek. Peki, MEB takvimi ile 2. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu.

          Takvime göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

          AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

          Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

          Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

        • 5

          İTİRAZ SÜRECİ

          Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        Habertürk Anasayfa