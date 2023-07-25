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        Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları online mı?

        AÖF yaz okulu takvimi: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve online mı?

        AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu takviminin paylaşılmasıyla "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" sorusu da yanıt buldu. 10 Temmuz'da başlayan yaz okulu devam ederken öğrenciler için "AÖF yaz okulu sınavları online mı?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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        Giriş: 25.07.2023 - 11:04
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        • 1

          Başvuruları 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihleri duyuruldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve online mı yapılacak? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

        • 2

          2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

          AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

          Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

          10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

        • 4

          YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

          AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

          Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

          Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

        • 5

          YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

          Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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