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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavda adaylara her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Sınav sonrası aldıkları puanı öğrenmek isteyen binlerce aday Anadolu Üniversitesi son dakika duyurularına odaklandı. AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:25
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 17 Ağustos Cumartesi günü düzenlendi. Söz konusu sınava katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri notlarını öğrenmek için geri sayıma geçti. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda, soru ve cevap anahtarı için de araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları zaman açıklanacak? İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        • 2

          2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI TAMAMLANDI!

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 1 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi.

          7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katıldı. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

          Buna göre AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

          Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı haberturk.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 4

          AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

          Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

        • 5

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

          AÖF yaz okulu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.

          AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

        • 6

          AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

          Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

        • 7
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