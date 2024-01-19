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        Haberler Gündem AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 AÖF final sınavları ne zaman, sınav online mı, yüz yüze mi?

        AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 AÖF final sınavları ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara kısa bir süre kalırken, Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine sundu. Finaller öncesinde, sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 AÖF final sınavı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 01:21 Güncelleme: 19.01.2024 - 01:21
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        • 1

          AÖF final sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF sınavlarında öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulurken, 30' dakika süre verilmektedir. Öğrenciler, sınav giriş belgesine, 'https://aosogrenci.anadolu.edu.tr'​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından erişim sağlayabilecek. Peki, "2024 AÖF final sınavları ne zaman, sınav online mı, yüz yüze mi?" İşte AÖF güz dönemi sınav tarihleri...

        • 2

          AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihinde uygulanacak.

        • 3

          AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı sınav giriş belgeleri yayımlandı!

        • 4
        • 5

          AÖF SINAV TARİHLERİ 2024

          Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

          Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

          Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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