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        Haberler Gündem AÖF SINAV BELGESİ SORGULAMA | AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav belgesi ne zaman erişime açılacak?

        AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman çıkacak? 2023 - 2024 AÖF sınav yeri tarihi

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 sınav takviminin belli olmasıyla birlikte AÖF öğrencileri vize sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte AÖF vize sınav giriş belgesi ile ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:14
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 vize tarihi öncesinde vize sınav giriş belgeleri merak edilip araştırılıyor. Sınav giriş belgesinin açıklanmasıyla birlikte sınav yerleri de açıklanmış olacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde, dönem sonu final sınavları da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

        • 3

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Bu nedenle sınav yerleri büyük önem önem taşıyor. Sınav yerleri sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte belli olacak. Sınav giriş belgelerinin ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

        • 4

          AÖF SINAV TAKVİMİ

          SINAV TARİHLERİ
          Sınav Türü Sınav Tarihleri Açıklama
          Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023 16 Ekim'den itibaren 8 hafta
          Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024 11 Aralık'tan itibaren 6 hafta
          Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024 16 Şubat'tan itibaren 9 hafta
          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024 22 Nisan'dan itibaren 5 hafta
          Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 08 Temmuz'dan itibaren 6 hafta
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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