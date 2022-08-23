AÖF kayıt ve başvuru ekranı: 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt ücreti ne kadar, e-devlet ile kayıt nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri son günlerin en çok araştırılan konuları arasındaydı. 22 Ağustos-17 Ekim tarihleri arasında alınacak olan başvuruların başlamasıyla AÖF kayıtlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF kayıt ücreti ne kadar? İkinci üniversite AÖF kayıt nasıl yapılır? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt ekranı...

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT NASIL YAPILIR? Başvuru işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinde e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR? İlk kez kayıt yaptıracak olan adayların ödeyeceği ücretler resmi internet sitesinde belli oldu. İşte tutarlar: AÖF KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ