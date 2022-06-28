AÖF yaz okulu için geri sayım başladı. Bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavlarının 21-22 Mayıs tarihleri arasından gerçekleşmesinin ardından yaz okulu için kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Yaz okulunda bilindiği gibi en fazla beş ders seçimi yapabilecek olan AÖF öğrencileri başvuru tarihini beklemeye başladı. Peki AÖF yaz okulu başvuru ve sınavları ne zaman? İşte detaylar...