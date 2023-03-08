Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol Diğer

Anwil Wloclawek - Gaziantep Basketbol: 84-85 (MAÇ SONUCU)

Gaziantep Basketbol, FIBA EuropeCup Çeyrek Final ilk maçında Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i 85-84 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Giriş: 08.03.2023 - 23:45 | Güncelleme: ABONE OL
Anwil Wloclawek - Gaziantep Basketbol: 84-85 (MAÇ SONUCU)
DHA

Gaziantep Basketbol, FIBA EuropeCup Çeyrek Final ilk maçında Anwil Wloclawek deplasmanından 85-84 galip ayrıldı. Bu mücadelenin rövanşı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.

SALON: Wloclawek

HAKEMLER: Igor Mitrovski, Vladimir Jevtovic, Mihkel Manniste

ANWİL WLOCLAWEK: Moore 4, Williams 19, Sanders 17, Sobin 8, Laczynski, Slupinski 3, Petrasek 8, Nowakowski 19, Woroniecki 6

GAZİANTEP BASKETBOL: Miller-Mcintyre 4, Hammonds 5, Dotson 27, Can Öğüt 5, Leon Apaydın, Egbunu 16, Hanlan 15, Carmichael 3, Frankamp 10, Muhsin Yaşar

1´İNCİ PERİYOT: 22-23

DEVRE: 40-49

3´ÜNCÜ PERİYOT: 64-65

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çocuk yetiştirmede de kadın erkek eşitsizliği var!
Çocuk yetiştirmede de kadın erkek eşitsizliği var!
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü!
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü!
Ekran bağımlılığı beyin yapısında değişime yol açıyor
Ekran bağımlılığı beyin yapısında değişime yol açıyor
Minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.