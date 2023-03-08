Gaziantep Basketbol, FIBA EuropeCup Çeyrek Final ilk maçında Anwil Wloclawek deplasmanından 85-84 galip ayrıldı. Bu mücadelenin rövanşı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.

SALON: Wloclawek

HAKEMLER: Igor Mitrovski, Vladimir Jevtovic, Mihkel Manniste

ANWİL WLOCLAWEK: Moore 4, Williams 19, Sanders 17, Sobin 8, Laczynski, Slupinski 3, Petrasek 8, Nowakowski 19, Woroniecki 6

GAZİANTEP BASKETBOL: Miller-Mcintyre 4, Hammonds 5, Dotson 27, Can Öğüt 5, Leon Apaydın, Egbunu 16, Hanlan 15, Carmichael 3, Frankamp 10, Muhsin Yaşar

1´İNCİ PERİYOT: 22-23

DEVRE: 40-49

3´ÜNCÜ PERİYOT: 64-65