Bunların önemli bir kısmı viral hastalıklardan kaynaklanıyor”diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Bu salgına karşı korunmak için yapabileceğimiz bazı şeyler mevcut. Bunların başında kalabalık yerlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak geliyor. Havalar soğuk diye alışveriş merkezlerinde vakit geçiriyoruz ancak bu durum enfeksiyonların daha kolay yayılmasına neden oluyor” dedi.