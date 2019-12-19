Antep usulü içli köfte nasıl yapılır?

Antep Usulü İçli Köfte nasıl yapılır? Doğu mutfağının başkenti olan artık kendini gastronomi alanında kanıtlamayı başaran Gaziantep mutfağının en beğenilen tarifini sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz kızartarak dilerseniz haşlayarak afiyetle yiyeceğiniz içli köfte tarifi yemesi kadar kolay mı? Hep beraber deneyerek görelim

Antep Usulü İçli KöfteMalzemeler;

Köftesi için:

500 gram İnce köftelik bulgur

150 gram irmik

1 su bardağı un

300 gram yağlı kıyma

1 adet soğan

Bir baş sarımsak

2 yemek kaşığı biber salçası

2 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

İçi için:

600 gram yağlı kıyma

2 adet soğan

4 diş sarımsak

1 adet Kırmızı acı biber

Bir yemek kaşığı biber salçası

2 adet soyulmuş olgun domates

2 su bardağı elle küçülmüş ceviz içi

Yarım demet maydanoz

Sıvıyağ veya tereyağı

Antep Usulü İçli Köfte Yapılışı;