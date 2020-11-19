Arap mutfağına ait olan bu tatlı, bol Antep fıstıklı, irmikli muhallebi. Antep fıstıklı mafruka adlı bu hafif tatlının yapılışı da hiç de o kadar zor değil. Gelin hep birlikte bu tatlının yapımına geçelim.
Antep Fıstıklı Mafruka İçin Gereken Malzemeler:
Muhallebisi İçin;
1/2 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı irmik
500 ml süt
1 yemek kaşığı vanilin
Tabanı İçin;
500 gram antep fıstığı içi
1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı
1/2 su bardağı pudra şekeri
1 adet kakule
Antep Fıstıklı Mafruka Yapılışı:
Antep fıstığı, eritilmiş tereyağı, pudra şekeri ve kakuleyi yoğurma kabına alarak, bir güzel yoğurun.
Bir borcamın tabanına, streç film sererek, harcın yarısını aktarın.
Elinizle sıkıca bastırın.
Bu harçtan, iki tane elde edin.
Bir gece buzdolabında dinlendirin.
Muhallebinin tüm malzemelerini bir tencerenin içerisine alın.
Kıvamı gelene kadar, karıştırarak muhallebi pişirin.
Dinlenen Antep fıstıklı katmanın üzerine, irmikli muhallebi katını yayın.
Üzerine diğer katı yerleştirin.
Buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Üzerine dondurma, ahududu ilavesiyle çok daha lezzetli oluyor.
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