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Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hakem kararlarını beIN Trio ekibi ile diğer eski hakemler değerlendirdi. İşte 90+8'deki pozisyon başta olmak üzere yapılan yorumlar...

Giriş: 04.01.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hakem kararlarını eski hakemler değerlendirdi. İşte o pozisyon ve yorumlar...

  • HAJI WRIGHT'IN POZİSYONU

    SORU: "31. dakikada Osayi'nin Haji Wright'a müdahalesi penaltı mı?"

    Deniz Çoban: Burada aldatma var, sarı kart gösterse, hakemi alkışlardım.

    Lale Orta: Abartı bir atma var, penaltı yok.

    Bülent Yıldırım: Haji Wright temas alıp, penaltı kazanmaya çalışıyor. Devam doğru.

  • ROSSI'NIN POZİSYONU

    SORU: "45+3'te Rossi'ye yapılan müdahale penaltı mı?"

    Deniz Çoban: Bu temasla, oyuncu bu şiddetle düşmez.

    Lale Orta: Penaltı değil.

    Bülent Yıldırım: Kesinlikle penaltı yok.

  • FENERBAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYT MI?

    SORU: "Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt var mı?"

    Deniz Çoban: Bu pozisyonda ofsat yok.

    Lale Orta: Ofsayt yok.

    Bülent Yıldırım: Bir ofsayt söz konusu değil.

  • PENALTI VE SZALAI'NIN KARTI

    SORU: "Fenerbahçe'ye verilen penaltı ve Atilla Szalai'nin sarı kartının iptali doğru mu?"

    Deniz Çoban: Penaltı doğru, Attila Szalai'nin kartı kalmalıydı.

    Lale Orta: Net bir penaltı, elle oynama var. Hakemin görmesi gerekirdi.

    Bülent Yıldırım: Hakem penaltıyı kendi görmeliydi. Penaltı ve sarı gerekir. Attila Szalai'nin faulü, sportmenlik dışı faul. Sarı kartı iptal edilmemeliydi.

  • İPTAL ÖNCESİ FAUL VAR MI?

    SORU: "65. dakikada Rossi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu?"

    Deniz Çoban: Temas var ama düşürebilecek bir temas değil.

    Lale Orta: İptal kararı doğru değil. Antalyasporlu futbolcui Batshuayi'ye faul yapıyor. Karşılığında Batshuayi rakibinin şortundan tutuyor ve bırakıyor. Antalyasporlu oyuncu abartılı şekilde kendini bırakıyor. VAR izlettirebilirdi.

    Bülent Yıldırım: Hakemin yeri doğru değil. Bünyamin, Batshuayi'yi itiyor. Batshuayi de reaksiyona cevap verip sol eliyle çekiyor. İptal kararı yanlış. VAR burada tıkanıp kalır.

    Erman Toroğlu: "Faul kararı doğru."

    Fırat Aydınus: "Top ortalanıyor. Bünyamin topun oraya düşeceğini anlayıp, oraya yönelmek istiyor. Yönelirken Batshuayi'nin onu çekmesi tamamen frekansını bozuyor. Bu pozisyon faul. Gol iptali doğru."

  • SORU: "90+8. dakikada Antalyaspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?" İşte tüm eski hakemlerin yorumları...

  • Deniz Çoban: Hakem ofsaytı tespit ediyor. Golden sonra bayrağı çekiyor. İlk pozisyona kaldırıyor. Bayrak geç kalktığı için ortalık karışıyor. Kesinlikle ofsayt olarak değerlendirilmesi gereken pozisyon.

  • Lale Orta: Rakibe müdahale kriterleri bence yok. Temas var ama yakında top yok. VAR'ın edebileceğini düşünüyorum. İptal kararı yanlış. Benzer pozisyonlarda VAR müdahale etti, hatırlıyorum.

  • Bülent Yıldırım: Maçın yardımcısı ve orta hakem ofsayt dediyse, VAR'ın karışma ihtimali yok. Bence iptal doğru.

  • Erman Toroğlu: "Abi aramayın bir şey, kendinizi zorlamayın. Engelleme, kıl döndü filan yok. Fernando, şahane bir gol atıyor. Antalyaspor'un bir puanı yengen oldu."

  • Ahmet Çakar: "Türk hakemliği rezilliğe devam ediyor. Bu gece de Antalya katledildi. Ne ofsaytı. Nasıl ofsayt... MHK defolun gidin. Türkiye'de ciddi bir kaos yaratıp bir şeyler deniyorsunuz. Ofsayt diye golü iptal ettiniz. Nasıl ofsayt. Şimdi, TFF VAR kayıtlarını yine açıklayacak. Bakalım konuşmalarda “ofsaytımsı” şeyler var mı?"

  • Fırat Aydınus: "Yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırırken fiziksel teması gösteriyor. Ofsayttaki Haji Wright, Osayi'ye bilerek temasta bulunuyor. O topa yetişir mi, yetişemez mi; orta yapılmasını engeller mi, engellemez mi durumuna bakmadan bir temas var mı, var. Bu bir yorum. Ben bu yorumda ofsayta yakınım."

  • Bünyamin Gezer: "Yardımcı hakeme helal olsun. Ofsayttaki Haji Wright omuz hareketiyle Osayi Samuel'i engelliyor. Bu pozisyon net, bariz, açık bir şekilde ofsayttır." Gol iptali %100 doğru."

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