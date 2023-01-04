İPTAL ÖNCESİ FAUL VAR MI?
SORU: "65. dakikada Rossi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu?"
Deniz Çoban: Temas var ama düşürebilecek bir temas değil.
Lale Orta: İptal kararı doğru değil. Antalyasporlu futbolcui Batshuayi'ye faul yapıyor. Karşılığında Batshuayi rakibinin şortundan tutuyor ve bırakıyor. Antalyasporlu oyuncu abartılı şekilde kendini bırakıyor. VAR izlettirebilirdi.
Bülent Yıldırım: Hakemin yeri doğru değil. Bünyamin, Batshuayi'yi itiyor. Batshuayi de reaksiyona cevap verip sol eliyle çekiyor. İptal kararı yanlış. VAR burada tıkanıp kalır.
Erman Toroğlu: "Faul kararı doğru."
Fırat Aydınus: "Top ortalanıyor. Bünyamin topun oraya düşeceğini anlayıp, oraya yönelmek istiyor. Yönelirken Batshuayi'nin onu çekmesi tamamen frekansını bozuyor. Bu pozisyon faul. Gol iptali doğru."