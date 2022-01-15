STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Serdar, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

YEDEKLER: Ertuğrul, Bartu, Meyer, Pelkas, Gustavo, Muhammed, Nazım, Tisserand, Çağtay, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.