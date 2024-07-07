Antalyaspor'da Soner Dikmen ve Kenan Piric, yeni sezondan umutlu

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Trenyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Kulübü ile ikişer yıllık sözleşme imzalayan Soner Dikmen ve Kenan Piric, yeni sezon ile ilgili beklentilerini paylaştı.

"TAKIMIMIZI LAYIK OLDUĞU YERE GETİRECEĞİZ"

Konyaspor'dan Antalyaspor'a transfer olan Soner Dikmen, "Antalyaspor'un başarısı için gerekli gayreti ve özveriyi takım arkadaşlarımla birlikte gösterip, takımımızı layık olduğu yere getireceğiz. Şehrin güzelliği, tesislerimiz ve takımımızdaki aile ortamı benim için sıcak bir karşılama oldu. Bu camiaya layık olacağım." ifadelerini kullandı.

"OLMAK İSTEDİĞİM YERDEYİM" Antalyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren file bekçisi Kenan Piric ise şunları söyledi: "Şehir hakkındaki ilk izlenimlerim harika. Olmak istediğim yerdeyim. Doğum günümün de 'Dünya Antalyasporlular Günü' olarak kabul edilen, Antalyaspor için özel anlamı olan 7 Temmuz olması beni ayrıca mutlu etti. Takım arkadaşlarım ile birlikte Antalyaspor'un hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım."