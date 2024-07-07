Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor'da Soner Dikmen ve Kenan Piric, yeni sezondan umutlu - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'da Soner Dikmen ve Kenan Piric, yeni sezondan umutlu

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni transferleri orta saha oyuncusu Soner Dikmen ve Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric, kulübün hedeflerine ulaşması için takıma katkı sunmak istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:05 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor'un yeni transferleri umutlu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trenyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Kulübü ile ikişer yıllık sözleşme imzalayan Soner Dikmen ve Kenan Piric, yeni sezon ile ilgili beklentilerini paylaştı.

        "TAKIMIMIZI LAYIK OLDUĞU YERE GETİRECEĞİZ"

        Konyaspor'dan Antalyaspor'a transfer olan Soner Dikmen, "Antalyaspor'un başarısı için gerekli gayreti ve özveriyi takım arkadaşlarımla birlikte gösterip, takımımızı layık olduğu yere getireceğiz. Şehrin güzelliği, tesislerimiz ve takımımızdaki aile ortamı benim için sıcak bir karşılama oldu. Bu camiaya layık olacağım." ifadelerini kullandı.

        "OLMAK İSTEDİĞİM YERDEYİM"

        Antalyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren file bekçisi Kenan Piric ise şunları söyledi:

        "Şehir hakkındaki ilk izlenimlerim harika. Olmak istediğim yerdeyim. Doğum günümün de 'Dünya Antalyasporlular Günü' olarak kabul edilen, Antalyaspor için özel anlamı olan 7 Temmuz olması beni ayrıca mutlu etti. Takım arkadaşlarım ile birlikte Antalyaspor'un hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ordu'da sel can aldı! Yaşlı kadın öldü
        Ordu'da sel can aldı! Yaşlı kadın öldü
        Kırkpınar'da finalin adı belli oldu!
        Kırkpınar'da finalin adı belli oldu!
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kontrolden çıktı, metro girişine düştü!
        Kontrolden çıktı, metro girişine düştü!
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        Antalya'da orman yangını kontrol altında: Bazı evlerle seralar da zarar gördü
        Antalya'da orman yangını kontrol altında: Bazı evlerle seralar da zarar gördü
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Futbolun zarif yüzü!
        Futbolun zarif yüzü!
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Habertürk Anasayfa